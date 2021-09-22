المجلس الأعلى للأمن يقرّر: الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المغربية

قرّر المجلس الأعلى للأمن، هذا الأربعاء، الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، إضافة إلى جميع الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداءً من اليوم.

وجاء القرار إثر اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء اليوم، وخصّص الاجتماع بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، لـ "دراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".

ونوّه البيان إلى أنّ اجتماع المجلس الأعلى للأمن، استهلّ بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.