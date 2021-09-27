الرئيس تبون يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين, الجنرال ستيفان تاونساند, قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم), الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر رفقة وفد هام.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال قال المسؤول الأمريكي :"أنا هنا في الجزائر للمرة الثانية, وفي هذه الزيارة التقيت برئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وكذا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة".

وتابع قائلا: "لقد تحدثنا حول الأوضاع الأمنية في المنطقة والشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الجزائرية".

كما أعرب قائد أفريكوم عن "شرفه الكبير" لتواجده بالجزائر, مبرزا أن بلاده "ستسعى لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين في المستقبل".

للإشارة فقد حضر الاستقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية , السيد عبد العزيز خلف.

الفريق شنقريحة يستقبل القائد العام لـ"أفريكوم"

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, الإثنين بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي, القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم", الفريق أول ستيفان تاونساند, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن "بعد مراسم الاستقبال وتحية العلم الوطني, تطرق الطرفان في هذا اللقاء, الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الوفد الأمريكي, إلى إرادة الجيشين في تعزيز علاقاتهما الثنائية, وتبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة "تعكس الأهمية التي توليها قيادة الأفريكوم للمسائل الأمنية بالمنطقة الإقليمية والتحديات المترتبة عنها, لا سيما فيما يتعلق بالاستقرار والتنمية المستدامة".

ومن جهة أخرى, "اغتنم الفريق شنقريحة هذه المناسبة للتعبير عن تمام عرفانه, نظير المساعدات الطبية التي تفضل الطرف الأمريكي بتقديمها للجيش الوطني الشعبي, في ظرف خاص تطبعه الأزمة الصحية لكوفيد-19".

وفي ختام اللقاء --يضيف البيان-- "وقع الفريق الأول ستيفان تاونساند, على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي".