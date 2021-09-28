حوادث المرور: وفاة 38 شخصا وجرح 1254 خلال أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم و جرح 1254 آخرون في 1097 حادث مروري سجلت بمختلف مناطق الوطن في الفترة من 19 إلى 25 سبتمبر الجاري, حسب حصيلة أسبوعية أوردتها, الثلاثاء, مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية الجلفة راح ضحيتها أربعة أشخاص في مكان الحادث و جرح 34 آخرين تم إسعافهم و تحويلهـم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 14 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 1433 تدخلا سمحت بإخماد 1062 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة, أهمها في ولاية الجزائر التي 224 تدخل إثر 190 حريق.

كما قامت نفس الوحدات في مجال العمليات المختلفة, بالتدخل 5164 مرة لتغطية 4546 عملية إسعاف وإنقاذ 339 شخص من الخطر, والتدخل 11872 مرة في إطار الإجلاء الصحي لإســعاف وإجلاء 11237 جريح ومريض إلى المستشفيات.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت نفس المصالح عبر كافة التراب الوطني ب 260 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 147 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.