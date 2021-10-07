الرابطة الاولى: مولودية الجزائر-شباب بلوزداد و نصر حسين داي-اتحاد الجزائر أبرز مباريات الجولة 1

يشكل "الداربيان" العاصميان مولودية الجزائر-شباب بلوزداد من جهة ونصر حسين داي-اتحاد الجزائر من جهة اخرى, أبرز مواجهات الجولة الاولى للموسم الجديد 2021-2022 من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم الذي ينطلق يومي 22 و 23 أكتوبر الجاري , حسب الرزنامة التي كشفت عنها الرابطة المحترفة هذا الخميس.

من جهته, يستقبل نائب البطل, وفاق سطيف, الصاعد الجديد, هلال شلغوم العيد, فيما تستقبل شبيبة الساورة (ثالثة الموسم الماضي), فريق سريع غليزان.

كما تسجل ذات الجولة مباراة أخرى قوية تجمع بين فريقي عاصمتي الشرق والغرب : شباب قسنطينة - مولودية وهران.

يذكر أن ناديي أمل الاربعاء وهلال شلغوم العيد هما الصاعدان الجديدان لحظيرة النخبة, فيما نزل الى القسم الثاني هواة كل من جمعية عين مليلة, اتحاد بلعباس, اهلي برج بوعريريج وشبيبة سكيكدة.

برنامج الجولة الاولى:

نصر حسين داي - اتحاد الجزائر

أمل الاربعاء - اتحاد بسكرة

وداد تلمسان - نجم مقرة

شبيبة الساورة - سريع غليزان

نادي بارادو - جمعية الشلف

وفاق سطيف - هلال شلغوم العيد

أولمبي المدية - شبيبة القبائل

شباب قسنطينة - مولودية وهران

مولودية الجزائر - شباب بلوزداد.