بن زيان للإذاعة: الإبقاء على نظام التفويج الممزوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في الدخول الجامعي الجديد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن أهم ما يميز السنة الجامعية الجديدة التي ستنطلق بداية من هذا الأحد الإبقاء على نظام التفويج الممزوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

وقال عبد الباقي بن زيان في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى "يتعلق النمط الحضوري بالمواد الأساسية ، في حين يرتبط النمط بالتعليم عن بعد بالمواد الاستشرافية حيث اخترنا تخصصات عالمية.

وأضاف الوزير أن أهم ما يميز الدخول الجامعي الجديد الرهان على التحكم في اللغات والتدريس على مستوى المدرستين العليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي سيكون باللغة الإنجليزية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة الجامعية الجديدة ستشهد التحاق زهاء مليون و669 ألف طالب منهم أزيد من 345 ألف طالب جديد بالمقاعد الجامعية في ظل بروتوكول صحي صارم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية