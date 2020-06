Lancement de la campagne de prévention et lutte contre les incendies de palmeraies

Dans le cadre du programme annuel de prévention et de sensibilisation, et en continuité des campagnes de sensibilisation contre les risques liés à la saison estivale, la Direction Générale de la Protection Civile organise une campagne de prévention et de sensibilisation sur les incendies de palmeraies et arbres fruitiers. Le coup d’envoi officiel est donné le 22 juin 2020 à partir de la wilaya de Biskra.

Ainsi, pas moins de 8035 palmiers ont été ravages par les flammes durant la campagne 2019 avec une légère augmentation comparée à l’année 2018, où les services de la protection civile ont enregistré 7861 palmiers détruits.

Les causes principales de ces départs de feux sont imputées essentiellement à divers facteurs notamment le non-respect des règles de sécurité et de prévention contre les feux de palmeraies, imprudence des agriculteurs, les grandes chaleurs.

Compte tenu des dangers posés par ces incendies et les conséquences économiques qui en découlent, et pour préserver le produit national et la sécurité alimentaire, les unités opérationnelles de la protection civile ont été instruites à l’effet de renforcer les actions de sensibilisation et mené des campagnes de sensibilisation locales afin d’informer les exploiteurs de palmeraies et la population locale des dangers de ses incendies et quelle sont les mesures à prendre pour éviter leurs déclenchements et comment protéger les vergers avant et en cas d’incendie, ainsi que les a exhortés à contribuer à l’application stricte des mesures préventives.

En plus du programme de prévention, la stratégie adoptée par la Direction générale de la protection civile dans la lutte et réduction des feux de palmiers repose sur la mise en place d’un dispositif opérationnel composé de colonnes mobiles, récemment installé au niveau de toutes les wilayas, notamment les wilayas du Sud riches en oasis de palmeraies.