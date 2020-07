Les bourses de 164 enseignants et doctorants prorogées à titre exceptionnel

Les bourses de 164 enseignants et doctorants émargeant au programme national exceptionnel (promotion 2018-2019) et au programme de coopération algéro-français, PROFAS B+ (promotion 2018-2019 et 2019-2020), arrivées à terme échu durant cette période de pandémie, seront prorogées "à titre exceptionnel et avec effet immédiat", a annoncé mercredi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué.

Les bourses de ses enseignants et doctorants "sont arrivées à terme échu durant cette période de pandémie (et) il a été décidé de (les) proroger à titre exceptionnel et avec effet immédiat, afin de pouvoir leur permettre de subvenir conjoncturellement aux besoins essentiels liés à leur séjour", a précisé la même source.

"Cette mesure qui concerne 164 enseignants et doctorants, et qui requiert un effort particulier, vise à accompagner et à faciliter le séjour de nos boursiers dans les pays d'accueil, particulièrement durant cette conjoncture difficile", ajoute le communiqué.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également précisé que cette mesure "est prise en faveur des boursiers qui n'ont pas pu réintégrer le territoire national, à l'issue de leur formation pour cause de pandémie et de fermeture des frontières et qui sont repartis sur plusieurs pays parmi lesquels la France, l'Espagne, la Roumanie, la Turquie, la Malaisie, la Grande Bretagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie, les Emirats Arabes Unis, les Pays Bas, le Canada, l'Egypte, la Tunisie et le Sultanat d'Oman". APS