La FALA élabore le programme de reprise des athlètes d'élite

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) a tracé un programme de stages et de regroupements pour les athlètes des équipes nationales qui préparent les prochaines échéances dont le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo, prévu le mois de mars 2021 à El Jadida (Maroc), a indiqué la FALA sur sa page Facebook.

Selon le directeur technique national (DTN), Idriss Haoues, « La FALA a programmé trois stages de préparation à partir du 4 août prochain au niveau des Centres de préparation de Souidania (Alger) et de Tikjda (Bouira) ».

Le 09 juillet dernier, le ministère de la Jeunesse et des Sports a autorisé les athlètes "qualifiés et qualifiables" pour les prochains Jeux Olympiques (JO 2021) à reprendre les entraînements "avec le strict respect des mesures de protection", car depuis le 16 mars dernier, l'ensemble des activités sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues en Algérie en raison de la pandémie de la Covid-19.

Dans cette intention, la FALA vient de programmer trois stages de préparation. Le premier aura lieu du 04 au 25 août au Centre national des sports et des loisirs de Tikjda (Bouira), le second se déroulera du 04 au 17 septembre au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger) alors que le troisième est programmé entre le 27 septembre et le 11 octobre dans la même structure.

D’après la même source, 32 athlètes sont concernés par ces stages (14 Gréco-romaine, 12 Lutte libre et 4 Lutte féminine).

Les lutteurs algériens vont ainsi pouvoir reprendre le chemin de l’entrainement avec en ligne de mire le tournoi "Afrique-Océanie", qualificatif aux JO de Tokyo, prévu en mars 2021 à El Jadida (Maroc).

Pour rappel, 21 athlètes algériens (9 disciplines) ont assuré leur participation au rendez-vous japonais, décalé d’une année (23 juillet au 8 août 2021) à cause de la pandémie du coronavirus.