Le MJS refuse d'autoriser la FAF à organiser une assemblée générale extraordinaire

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a refusé d'autoriser la Fédération algérienne de football (FAF) à organiser une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se prononcer sur l'avenir des compétitions, suspendues depuis mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), considérant que ce procédé ne figurait pas dans les statuts de l'instance fédérale.

La réponse de la tutelle est venue samedi dans une lettre adressée à la FAF, dans laquelle elle souligne que "la Fédération algérienne de football a sollicité le déroulement d'une AG ordinaire en session extraordinaire ! C'est une invention réglementaire mais aussi une improvisation (dribble)".

Et d'ajouter : "Si l'objectif consiste à organiser une AG ordinaire, les statuts de la FAF fixent avec précision les conditions de son déroulement.

Mais si l'objectif consiste à organiser une AGEx, l'alinéa 6 de l'article 29 des statuts de la FAF fixe également avec précision les trois cas relatifs à une session extraordinaire, à savoir : le changement de lieu du siège de la FAF, la modification des statuts et la dissolution de la FAF".

Le ministère souligne que si "le but de cette demande est d'organiser une large consultation avec tous les acteurs du football national, cette consultation reste possible, sans toutefois porter atteinte aux statuts particuliers de la FAF".

Le MJS a rappelé dans la même lettre qu'il avait annoncé ne pas autoriser "pour le moment" la reprise des compétitions, en application des directives du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus.

Le Bureau fédéral de la FAF a décidé mercredi dernier de convoquer une AGEx pour se prononcer sur l'avenir des compétitions.

L'instance fédérale veut soumettre à l'AG trois propositions dans le cas où cette dernière viendrait à valider l'arrêt définitif de la compétition.

La première consiste à décréter une saison blanche, la seconde de figer le classement à la dernière journée jouée pour tous les paliers et consacrer les champions, promus et relégués, et la troisième de désigner les champions et les promus, mais pas les relégués.

S’exprimant vendredi dans l’émission "Studio El-Kora" de la chaîne 1 de la Radio Algérienne, le président de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a expliqué que son instance a déjà saisi le ministère de la jeunesse et des sports (MJS), mais également la Fédération internationale (Fifa).

Il a indiqué : "nous sommes dans une situation exceptionnelle. L'article 29 ne limite pas à trois (changement du siège de la FAF, changement des statuts, et dissolution de la FAF, ndlr) les points abordés lors d'une AGEx.

Imaginons qu'une AG ordinaire s'est déroulée en mars, et un imprévu s'est déroulé un mois plus tard, dans ce cas de figure ne nous pouvons pas attendre une année pour essayer de trouver une solution !".