Ligue 1 : l'ES Sétif revendique la seconde place, le MC Alger rassure ses fans

Le Conseil d'administration de l'ES Sétif est revenu à la charge pour réclamer la seconde place du championnat national de Ligue 1, qualificative pour la Ligue des champions d’Afrique, suite au verdict du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne (Suisse) dans l’affaire du derby de la capitale USMA-MCA, rendu public vendredi.

Dans un communiqué publié vendredi soir par la SSPA/Black Eagles, les Sétifiens demande l’application du verdict du TAS, soit l’annulation des décisions de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) qui avait décidé de donner match perdu pour l'USMA (3-0), ainsi que la défalcation de trois points.

L’ESS réclame surtout la déduction de 03 points au MC Alger, 34 ou lieu de 37, ce qui lui permettra de reprendre la deuxième place du classement et par la même occasion s’offrir le droit de disputer la plus prestigieuse des compétitions continentales.

Ce n’est pas encore gagné

Réuni en session extraordinaire le mercredi 29 juillet dernier, le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) avait décidé à la majorité absolue, et à titre exceptionnel, de l’arrêt définitif de la saison sportive 2019/2020.

Le titre de champion d’Algérie est revenu au CR Belouizdad qui, naturellement, a pris le premier billet pour la Ligue des champions africaine. Concernant le second ticket, la FAF s’est basée sur la règle d’indice des matchs disputés et des points récoltés (nombre de points récoltés divisé par le nombre de matchs joués) pour départager le MCA et l’ESS qui avaient terminé à égalité de points à la 2e place (37 pts).

Cette fois, le Conseil d'administration de l'ES Sétif demande à la Ligue de football et la FAF de ne pas utiliser cette règle, car dans tous les cas de figure le Mouloudia aura le dernier mot. En effet, si la FAF va utiliser cette règle le MCA (34 pts/20 matchs) totalisera 1,70 point alors que l’ESS (37 pts/22 matchs) aura 1,68 point.

De son côté, le MCA a réagi aussi, vendredi sur sa page Facebook, au verdict du TAS. La direction des Vert et Rouge de la capitale a tenu à rassurer tous ses supporters affirmant que le club restera à la seconde place et que sa participation à la Champions League africaine ne fait pas le moindre doute.