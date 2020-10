Sonatrach : l'engagement sociétal s’inscrit dans un cadre global et pérenne

Les opérations récentes de responsabilité sociale de Sonatrach s'inscrivent dans le cadre d'une action globale et pérenne de l'engagement sociétal de la compagnie nationale d'hydrocarbures, a indiqué mercredi à Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la communication de Sonatrach, Mounir Sakhri est revenu sur les dotations offertes, dans le cadre de la rentrée scolaire de l'année en cours, aux élèves scolarisés dans des zones d’ombre, précisant que cette opération s'inscrit dans un cadre global de soutien à l'éducation, à la santé mais aussi à la culture, au sport et à la protection du patrimoine.

"Comme opération-pilote, le Groupe Sonatrach a acquis 500 tablettes au profit du ministère de l'Education nationale destinées aux écoles en zones enclavées appelées zones d'ombre", a rappelé le même responsable.

"Dans ce cadre, le groupe Sonatrach a offert 500 tablettes et plusieurs matériels informatiques au profit du ministère de l'Education nationale en vue d'équiper les écoles pilotes désignées par la tutelle au niveau des zones d'ombre", a rappelé le représentant de Sonatrach.

A travers cette opération pilote, les élèves des écoles ciblées bénéficieront de moyens modernes leur facilitant le suivi des cours et permettant d'alléger leurs cartables, a-t-il soutenu.

"C'est une opération-pilote lancée par le ministère de l'Education nationale, et Sonatrach a répondu présente comme c'est toujours le cas pour d'autres grandes causes nationales", a fait savoir Sakhri.

En concrétisation de sa politique de solidarité avec les zones d'ombre, le groupe public a également procédé à l'installation de chauffe-eaux solaires et l'équipement de salles informatiques avec raccordement au réseau internet au sein de plusieurs établissements scolaires dans les communes de Debdab à Illizi (5 primaires, 3 collèges et un lycée) et Oum Tiour à El Oued (2 primaires et un collège).

"Le P-dg de Sonatrach, Toufik Hakkar, a donné des orientations claires pour que la responsabilité sociétale de l'entreprise se fasse à travers des actions tangibles", a-t-il indiqué, ajoutant que "l'accompagnement réalisé par Sonatrach au niveau des différents secteurs de la société est continu. Il n'est pas momentané ou saisonnier".

Il a ainsi rappelé les nombreux dons de Sonatrach réalisés depuis le début de la pandémie de Covid-19 auprès de plusieurs établissements sanitaires nationaux de produits de désinfection et de protection contre la propagation du coronavirus.