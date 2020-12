Annonce de Trump sur le Sahara occidental: Moscou condamne une "décision unilatérale"

La Russie a déclaré vendredi que la décision du président américain sortant, Donald Trump, de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est "unilatérale" qui sort complètement du cadre du droit international.

"C'est une décision unilatérale qui sort complètement du cadre du droit international", a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, cité par les agences de presse Ria Novosti et TASS.

La décision ne respecte pas non plus "les décisions de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, avec lesquelles les Américains eux-mêmes étaient d'accord", ajoute le responsable russe.

M. Trump, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier, a indiqué qu'il avait signé jeudi une proclamation reconnaissant la marocanité du Sahara Occidental, en même temps qu'il annonçait que Rabat s'était engagé à normaliser ses relations avec Israël.

L'ONU a déclaré jeudi que sa position sur le Sahara occidental demeurait "inchangée".

Antonio Guterres "pense (...) que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité", a souligné son porte-parole Stéphane Dujarric.

La résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité a chargé la Minurso d'organiser un référendum libre et équitable au Sahara occidental et en proclamer les résultats.

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc.