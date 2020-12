Ligue 1 – 3e journée : le CR Belouizdad démarre fort, l’ES Sétif nouveau leader

Le 3e journée du championnat national de Ligue 1, disputée ce week-end, a été marquée par le début en fanfare du champion d’Algérie en titre. Pour sa première sortie de la saison, le CR Belouizdad a humilié la JS Kabylie (0-3) chez elle, alors que l’ES Sétif a pris les commandes du championnat après son succès enregistré à Sidi Bel Abbès.

Les supporters du Chabab n’auraient pas pu rêver meilleure entame de saison de leur équipe. Le CR Belouizdad a débuté la défense de son titre, en grande pompe, en allant infliger une véritable correction à la JS Kabylie.

Si la JSK se cherche encore, le CRB, vainqueur de la Supercoupe d’Algérie et qualifié pour le premier tour de la Ligue des champions d’Afrique, semble avoir trouvé ses marques. Les Rouge et Blanc ont répété le scénario de la saison dernière en marquant, par trois fois, par l’entremise de Belahouel (23’), Sayoud (30’) et Tabti (69’).

L’ESS nouveau leader

Pour sa part, l’ES Sétif s’est emparé de la tête du classement (7 pts) et affiche, lui aussi, ses ambitions pour cette saison. Après leur semi-échec enregistré à domicile lors de la dernière journée, les protégés de Nabil Kouki se sont rattrapés de la plus belle des manières en allant damer le pion à l’USM Bel Abbès (0-2).

Face à une équipe de l’USMBA en proie aux, sempiternelles, problèmes financiers et techniques, les Sétifiens n’ont pas raté l’occasion pour repartir avec le gain de la partie grâce aux réalisations de Guecha (12’) et Louafi (65‘).

La JSMS lance sa saison

Du côté de Skikda, la JSMS a lancé sa saison en remportant sa première victoire. Le V Noir, de retour parmi l’élite, a réalisé l’essentiel lors de la réception du CA Bordj Bou Arreridj (1-0). L’unique réalisation de cette confrontation, synonyme de trois points pour les Skikdis, est l’œuvre de Khenab, scorée à la 67e minute de jeu.

Des nuls et encore des nuls

Abstraction faite de ces trois matchs, les autres rencontres se sont terminées sur un score de parité. En effet, et à l’image des deux premières journées de cet exercice 2020-2021, sept matchs n’ont pas connu de vainqueurs.

Déterminés à ouvrir leur compteur de victoires, sur leurs terres, le CS Constantine, le NA Husseïn Dey, le Paradou AC, l’Olympique de Médéa, le NC Magra et le RC Relizane ont été tenus en échec.

Les Sanafir ont été contraints au partage des points par l’ASO Chlef (0-0), les Sang et Or ont été accrochés par l’AS Aïn M’lila (1-1) et le Pacistes n’ont pas réussi à s’imposer face au MC Alger (1-1), dans le derby de la capitale, alors que le NCM a laissé filer deux points face à l’US Biskra.

À l’Ouest du pays, les deux derbies, O. Médéa - MC Oran et RC Relizane - JS Saoura, ont connu la même finalité. Le premier s’est a fini sur le score d‘un but partout, tandis que le second s’est achevé sur un score blanc (0-0).

Dans le dernier match de cette manche, le WA Tlemcen et l’USM Alger se sont quittés dos à dos (0-0).

Résultats des rencontres : JSM Skikda - CA Bordj Bou Arréridj 1 - 0 RC Relizane - JS Saoura 0 - 0 O. Médéa - MC Oran 1 - 1 NA Husseïn Dey - AS Aïn M’lila 1 - 1 JS Kabylie - CR Belouizdad 0 - 3 Paradou AC - MC Alger 1 - 1 NC Magra - US Biskra 0 - 0 USM Bel Abbès - ES Sétif 0 - 2 CS Constantine - ASO Chlef 0 - 0 WA Tlemcen - USM Alger 0 - 0

Classement :