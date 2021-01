Cheikh Bendehiba "Bouguirati" tire sa révérence

Cheikh Bendehiba Tekouk est décédé, jeudi, à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie qui l’avait cloué au lit durant 6 mois, a rapporté l’APS.

Plus connu par son nom artistique "Bouguirati", le doyen de la chanson bédoui est né le 24 mai 1942 à Bouguirat, au sud de Mostaganem, dans un environnement artistique aimant la poésie et la chanson bédouine, ce qui l’a aidé à affiner son talent inimitable, apprenant par cœur les poèmes et réunissant le patrimoine de la chanson bédouine dans les différents genres de la région oranaise.

Le défunt a rejoint un groupe de chanson du théâtre, puis un groupe musical moderne et a eu une première apparition comme chanteur en 1964, avant de choisir la chanson bédouine authentique en 1969, influencé par son père qui était artiste du chant bédoui connu dans la région des "Medjaher".

Les obsèques du défunt Cheikh Bouguirati sont organisés, après la prière du vendredi dans sa région natale au cimetière de "kitchoua" dans la commune de Bouguirat, au sud de la ville de Mostaganem.