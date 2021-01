Ligue 1 - Mise à jour : l’ES Sétif solide leader, le MC Alger nouveau dauphin

L’Entente de Sétif a consolidé sa première place en tête du championnat national de football grâce à sa précieuse victoire arrachée en déplacement face au NA Husseïn Dey (0-1), ce vendredi, en match de mise à jour de la Ligue 1. Pour sa part, le MC Alger a pris la seconde place après avoir réalisé l'essentiel face au CS Constantine (1-0).

L’Aigle Noir continue de planer sur la Ligue 1. Invaincue depuis plus d’une année (Novembre 2019 NDLR), l’Entente sétifienne poursuit sa belle série avec une 4e victoire consécutive glanée cette saison, la 3e hors de ses bases.

Au stade du 20 Août 1955, les gars de Aïn El Fouara ont réalisé le hold-up parfait face à une formation hisseindéenne qui court toujours après sa première victoire de la saison. À l’image de ses deux autres rencontres disputées face aux équipes de la capitale, à savoir, l’USM Alger et le Paradou AC, l’ESS a pu compter sur son joker de luxe, qui a pour nom Mohamed El Amine Amoura, afin de sortir victorieuse.

Lancé à l’heure de jeu par Nabil El Kouki, Amoura a mis six minutes pour faire parler son sens du but et ainsi signer l’unique réalisation de cette partie.

Sans vraiment briller, l’ESS s’offre son 4e succès et consolide par la même occasion sa première place au classement de la L1 (16 pts).

Pour sa part, le NAHD (18e - 3 pts) continue de manger son pain noir et plonge véritablement dans une crise de résultats.

Le Doyen nouveau dauphin

De son côté, le mouloudia d’Alger s’est hissé sur la seconde marche du podium après avoir pris le meilleur sur le CS Constantine (1-0). Une victoire durement acquise contre une bonne équipe constantinoise.

Pour cette partie, le coach des Vert et Rouge, Nabil Neghiz, a pris quelques risques en faisant tourner son effectif, et ce en prévision de la manche retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique, prévue mercredi (15h00 algériennes) face au CS Sfax. Ce choix s’est avéré juste, toutefois, la situation des Algérois s’est fortement compliquée avec l’expulsion de Harag survenue à la 29e minute.

En dépit de son infériorité numérique, le MCA est parvenu à réaliser l’essentiel en prenant l’avantage juste avant l’heure de jeu par l’entremise de Brahimi (59’). Les camarades de Hachoud ont ensuite cadenassé leur défense pour préserver ce maigre avantage qui leur a permis de remporter leur 5e victoire et ainsi s’emparer de la deuxième place (13 pts), avec toujours un match en moins prévu pour le 02 février prochain à Béchar face à la JS Saoura.

Classement :