Ligue 1 - 7e journée (2e Partie) : l’ES Sétif corrige le CA Bordj Bou Arreridj et prend le large

L’Entente de Sétif a creusé l’écart en tête du championnat national de Ligue 1 à la faveur de sa large victoire acquise chez le voisin Bordjien (1-5), ce samedi, à l’occasion de la seconde partie de la 7e journée. De son côté, l’USM Bel Abbès a mis fin au signe indien en s’offrant son premier succès de la saison.

La logique a été respectée dans un derby des Hauts Plateaux, des extrêmes, animé par une formation de l’Entente, leader du championnat, et son homologue du CA Bordj Bou Arreridj, désormais bonne dernière au classement.

Irrésistibles depuis l’entame de la saison, les Sétifiens ont infligé à leur adversaire du jour une véritable correction. Il n’a fallu qu’un petit quart d’heure pour assister à l’envol de l’Aigle Noir grâce au but de Laoufi inscrit, sur penalty, à la 17e minute. Cette première réalisation a donné le la aux gars de Aïn El Fouara qui ont ensuite fait le break par l’entremise de Ghacha (39’), avant de voir Amoura corser l’addition juste avant la pause (44’). Titularisé pour la première fois, Amoura, véritable révélation, a confirmé tout le bien qu’on dit de lui et plante ainsi son 5e but cette saison, et rejoint par la même occasion Keddour Beldjilali (ASO) en tête du classement des buteurs.

De retour des vestiaires, le calvaire des Bodjiens s’est accentué avec le doublé de Ghacha (47’), marqué sur penalty, alors que Touré (84’), incorporé à la 82e minute, a clôturé le festival offensif des Ententistes.

De leur côté, les Criquets ont pu sauver l’honneur à la 52e minute par Rahba. Quant à Bilel Dziri, le coach du CABBA a annoncé sa démission à l’issue de cette débâcle.

Solide leader, l’ES Sétif (19 pts) compte désormais cinq longueurs d’avance sur l’AS Aïn M’lila (2e – 14 pts), surprenant deuxième, en attendant le déroulement des autres matchs.

L’USMBA gagne enfin, l’OM et le RCR assurent

Dans les autres rencontres disputées cet après-midi, le dernier mot est revenu aux équipes hôtes. Courant toujours après son premier succès depuis l’entame de l’exercice 2020-2021, l’USM Bel Abbès a fini par goûter à la saveur de la victoire lors de la réception du NC Magra (1-0). Le but salvateur des Belabessiens a été marqué à la 31e minute par Metref.

À Médéa, le duel des promus, O Médéa – WA Tlemcen, a tourné à l’avantage de l’Olympique (2-1). Taeib a donné l’avantage à l’OM, à la demi-heure de jeu, avant de voir les visiteurs recoller au score à la 40e minute, sur penalty, scoré par Ibouzidène. Réduit à dix après l’expulsion de Attou (77’), le WAT a fini par plier devant les assauts de l’OM en encaissant un second but marqué par Kemoukh (81’).

En ce qui concerne le RC Relizane, El Khadra a dominé l’US Biskra (2-0) grâce aux réalisations de Chadli (60e) et Barkat (76e).

Première victoire du NAHD aussi

À l’instar de l’USMBA, le NA Husseïn Dey a remporté sa première victoire de la saison, vendredi, lors de la première partie de la 7e manche. Hôtes de l’ASO Chlef, les Sang et Or ont réussi à mettre fin à leur traversée du désert grâce à Si Ammar (85’).

Concernant les deux autres rencontres, l’AS Aïn M’lila a damé le pion au CS Constantine (0-1), alors que la JSM Skikda a pris le meilleur sur la JS Saoura (1-0).

Suite et fin lundi prochain

Le troisième et dernier acte de cette 7e journée aura lieu lundi prochain avec trois affiches alléchantes au programme. À Tizi-Ouzou, la JS Kabylie, version Denis Lavagne, verra la visite de l’USM Alger.

Pour sa part, le Paradou AC accueillera le CR Belouizdad, dans un derby de la capitale palpitant, alors que le stade du 5 Juillet 1962 sera le théâtre d’une belle confrontation entre le mouloudia d’Alger et son homonyme d’Oran.

Résultats des rencontres : NA Husseïn Dey - ASO Chlef 1 - 0 JSM Skikda - JS Saoura 1 - 0 CS Constantine - AS Aïn M'lila 0 - 1 O Médéa - WA Tlemcen 2 - 1 USM Bel Abbès - NC Magra 1 - 0 RC Relizane - US Biskra 2 - 0 CA Bordj Bou Arreridj - ES Sétif 1 - 5 Lundi : JS Kabylie - USM Alger 14h00 Paradou AC - CR Bélouizdad 14h00 MC Alger - MC Oran 15h00

Classement :

