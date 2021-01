Ligue 1 - 10e journée : l’ESS accrochée, le MCA battu, le CRB nouveau dauphin

La 10e journée du championnat national de Ligue 1, jouée ce mardi, a été marquée par les sorties ratées du leader et de son dauphin. En effet, l’ES Sétif a été tenue en échec par l’Olympique de Médéa (0-0), alors que le MC Alger a essuyé son premier revers battu par le WA Tlemcen (1-0). De leur côté, les poursuivants de ce duo ont assuré le coup à l’image de la victoire du CR Belouizdad, de l’USM Alger où encore de la JS Saoura.

Connue pour son incapacité à reproduire ses performances à domicile, l’ESS a confirmé cette tendance après avoir été accrochée par une bonne formation de l’O Médéa (0-0), l’une des sensations de ce début de championnat.

En dépit de ce semi-échec, les Sétifiens, leaders au classement, ajoutent un point dans leur escarcelle (23 pts), alors que le promu, qui compte un match en moins, quitte le podium et recule de la 3e à la 6e position (17’), et ce, en raison des autres poursuivants.

Démonstration de force du Chabab

Au stade du 20 Août 1955 d’Alger, le CR Belouizdad s’est baladé face à l’USM Bel Abbès (3-1). Hôte de la plus mauvaise défense du championnat, le Chabab a pris les devants à la 19e minute par l’entremise de Belkheir. Le jeune espoir du CRB a célébré sa première titularisation en scorant le premier but sur penalty. Moins de cinq minutes plus tard, Selmi s’est chargé de doubler la mise (23’) avant de voir Sayoud porter l’estocade, à 3 buts à 0, juste avant la pause (41’).

Les visiteurs ont réagi au tout début de la seconde mi-temps en réduisant l’écart par Haroun (51’), toutefois, la cause était déjà entendue.

À la faveur de cette 5e victoire, les Rouge et Blanc grimpent sur le podium et délogent le MCA de la deuxième place (18 pts).

5/5 pour l’USM Alger

La belle série de l’USM Alger continue de plus belle. Les Usmistes viennent d’enchaîner avec une cinquième victoire de suite en disposant du MC Oran (2-0). Dans cette affiche, plaisante à suivre notamment en première période, le tournant du match a été l’expulsion, plus que sévère, de Masmoudi.

Réduit à dix, le MCO a payé cache la sortie de son défenseur en encaissant un premier but, à la 51e par Benhamouda, avant de voir ses déboires s’aggraver après l’expulsion du portier Litime (61’). Désormais à neuf sur le terrain, les gars d’El Bahia ont fini par prendre un second but scoré par Soula (65’).

Grâce à cette belle série, l’USMA poursuit sa belle remontada au classement et pointe à présent au 5e rang (17 pts).

La JS Saoura évite le piège constantinois

Pour sa part, la JS Saoura a failli laisser filer des points précieux sur ses terres contre le CS Constantine (1-0). Les Aiglons du Sud ont attendu la 86e minute pour voir Saad inscrire la seule réalisation du match.

Ainsi, les capés de Ighil réalisent un bond de quatre places au classement et s’installent au pied du podium (4e – 17 pts).

Le CABBA stoppe l’hémorragie, le NCM et le NAHD renouent avec la victoire

Après sept défaites consécutives, le CA Bordj Bou Arreridj, lanterne rouge, est parvenu à stopper l’hémorragie en allant chercher un bon point à Biskra (1-1). Menés à la marque après l’ouverture du score des visiteurs, signée Salem (51’), les Criquets ont réussi à remettre les pendules à l’heure à la 68e minute grâce à Medour.

Pour sa part, le NC Magra a renoué avec la victoire, après un long passage à vide de huit matchs, en disposant de la JS Kabylie (1-0).

Quant au NA Husseïn Dey, l’effet Bilel Dziri a eu lieu à Skikda où les Sang et Or ont réussi le hold-up parfait face au promu grâce à Ait L’hadi (37’).

Le WAT confirme, le MCA essuie sa première défaite

Du côté de la capitale des Zianides, le WA Tlemcen a infligé au MC Alger sa première défaite de la saison (1-0). Face au second au classement, les Tlemcéniens ont réalisé l’essentiel en marquant à la 57e minute par l’intermédiaire de Zeghmane.

Victorieux à Bel Abbès lors de la dernière journée, le WAT confirme chez lui et enchaîne les résultats positifs qui lui permettent de passer de la 17e à la 13e place (10 pts). Concernant le doyen, le MCA marque le pas et confirme sa baisse de régime, notamment après le nul concédé au stade du 5 Juillet vendredi dernier face à l’AS Aïn M’lila.

L’autre rencontre où il n’a y a pas eu de vainqueur est celle disputée entre l’AS Aïn M’lila et le RC Relizane (0-0). Les locaux peuvent nourrir beaucoup de regrets notamment après le penalty raté par Djabout en fin de partie.