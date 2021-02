Ligue 1 – 15e journée (acte 1) : la JSS surclasse l’USB et s’installe provisoirement en tête

La JS Saoura s’est installée, provisoirement, en tête du championnat national de Ligue 1 à la suite de sa large victoire enregistrée à domicile face à l’US Biskra (4-0), ce vendredi, à l’occasion de la première partie de la 15e journée.

La meilleure attaque de la Ligue 1 a encore fait des étincelles. Après les six buts marqués à Chlef, lors de la précédente journée, les Aiglons du Sud se sont baladés dans leur antre face à une fantomatique équipe de l’US Biskra.

En effet, les Sudistes ont débloqué la situation à la 26e minute par Daouad, avant de voir Messaoudi faire le break juste avant la pause (41’). Meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, Messaoudi a corsé l’addition à la 53e minute, en s’offrant un doublé au passage. Auteur de la quatrième réalisation de la JSS, El Hamri (71’) a clôturé le festival offensif des gars du Sud qui s’installent momentanément en tête du championnat avec 29 unités.

L’OM rate le coche, le NAHD et l’USMA renouent avec le succès

De son côté, l’Olympique de Médéa a raté l’occasion de prendre seul les commandes de la Ligue 1. Le promu, ex-co-leader, a été tenu en échec chez lui par le CS Constantine (0-0).

Pour sa part, le NA Husseïn Dey a repris des couleurs lors de la réception du RC Relizane (3-0). Même si le score semble éloquent, les Song et Or ont éprouvé beaucoup de difficultés pour l’emporter face à une équipe du Rapid très accrocheuse. Le premier but des banlieusards est signé Nadji (17’), au moment où les visiteurs avez l’emprise sur le jeu. Meftah a doublé la mise à la 25e minute, tandis que Banouh a mis fin à tout suspense dans le temps additionnel (90'+3).

À l’instar des Nahdistes, l’USM Alger a renoué avec le succès face au NC Magra (3-0). Toutefois, les Usmistes ont dominé outrageusement cette confrontation, contrairement au NAHD. Les Rouge et Noir ont réussi à cueillir à froid le NCM en ouvrant le score à la première minute sur un but contre son camp de l’Aïb.

Par la suite, il a fallu attendre l’heure de jeu pour assister à la concrétisation des nombreuses tentatives des Algérois grâce à la réalisation de Mahious (61’). De son côté, Alilet, rentré en cour de jeu à la place de l’infortuné Mahious sorti sur blessure, s’est lui aussi mis en évidence en inscrivant le 3e but à la 77e minute.

À la faveur de ces succès, l’USMA remonte à la 7e place (21 pts), au moment où la NAHD gagne deux places, lui aussi, et progresse de la 14e à la 12e position (17 pts).

L’USM Bel Abbès respire

Concernant le bas du tableau, le duel des mal-classés disputé entre l’USM Bel Abbès et la JSM Skikda a tourné à l’avantage de La Mekerra (2-1). Dans ce match à six points, tout s’est joué dans le dernier quart-heure et sur trois penalties. Les Belabéssiens ont pris les devants par Mouaki (76’), avant de confirmer par Belgherbi (83’). Quant aux visiteurs, les Skikdis ont réduit l’écart à la 87e minute par l’entremise de Merzougui sans parvenir à niveler le score.

Cette victoire ô combien importante permet aux Scorpions d’empocher trois précieux points et de gagner une place au classement (16e – 14 pts).

MCA-JSK en tête d’affiche, l’ESS pour récupérer sa première place

Lors de la seconde partie de cette 15e manche, prévue ce samedi, tous les regards seront tournés vers la capitale pour suivre le traditionnel MC Alger – JS Kabylie. Ce classique du championnat national aura lieu à 16h00 au stade du 5 Juillet 1962.

À Sétif, l’Entente tentera de récupérer son fauteuil de leader en accueillant une équipe de l’ASO Chlef bien mal-en-point. De son côté, le MC Oran sera l’hôte du Paradou AC dans une partie intéressante à suivre, entre deux équipes joueuses, tandis que l’AS Aïn M'lila verra la visite du WA Tlemcen.

CABBA-CRB reporté

Concernant le match CABB Arréridj - CR Belouizdad, il a été reporté à une date ultérieure en raison de la participation du CRB à la Ligue des Champions d’Afrique. Pour sa seconde sortie dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, le Chabab va accueillir la formation sud-africaine du Mamelodi Sundowns ce dimanche (14h00 algériennes) au stade Benjamin-Mkapa de Dar Es-Salaam (Tanzanie)