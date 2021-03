Ligue 1 (18e journée) : une occasion de conforter le leader et son dauphin au classement

Au-delà du report des matchs opposant les classiques de la ligue 1 de football, les deux équipes, le leader et son dauphin, la JS Saoura et le MCO en l’occurrence, se donneront à un périlleux round entre s’exercer en déplacement pour le premier et exercer à domicile pour le second.

Ainsi le premier de l’affiche, la JS Saoura fera le voyage à Alger pour se jauger au Paradou AC et le MCO accueillera sur son terrain un rival pas des moindres à savoir l’AS Ain M’lila (4ème).

Alors que le match opposant le RC Relizane-O. Médéa ouvrira le bal mardi, 4 matchs seulement auront lieu le mercredi, le reste sont ajournés.

Les rencontres de la 18e journée du championnat, prévue mardi et mercredi se joueront selon le programme qui suit :

Mardi 16 mars (15h00) :

RC Relizane - Olympique Médéa

Mercredi 17 mars (15h00) :

WA Tlemcen - NA Husseïn-Dey

MC Oran - AS Aïn M'lila

ASO Chlef - US Biskra

CABB Arreridj - CS Constantine

Paradou AC - JS Saoura

Matchs reportées :

USM Bel-Abbès - JS Kabylie

MC Alger - NC Magra

JSM Skikda - ES Sétif CR

Belouizdad - USM Alger

Classement : Pts J

1- JS Saoura 32 15

2- MC Oran 31 17

3- ES Sétif 30 14

4- AS Aïn M'lila 29 16 .

-- O. Médéa 29 17

6- JS Kabylie 27 14

7- Paradou AC 26 17

8- USM Alger 24 16

9- CR Belouizdad 22 12

10- CS Constantine 21 16

11- MC Alger 20 13

12- RC Relizane 20 16

13- WA Tlemcen 18 16

14- NA Husseïn-Dey 17 17

15- ASO Chlef 16 15

16- US Biskra 16 17

17- USM Bel-Abbès 15 17

18- NC Magra 14 16 .

19- JSM Skikda 8 16

20- CABB Arreridj 5 15.