Sonatrach et Shell signent un protocole d’entente

La Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach et Shell International Trading and Shipping Company Limited ont signé, ce jeudi, un protocole d’entente. Il permettra aux entreprises d’explorer les moyens de coopération sur l’approvisionnement et le négoce des hydrocarbures, indique un communiqué de Sonatrach.

Signé ce 1er avril 2021, ce protocole d’entente constitue « un cadre pour permettre aux deux entreprises d’explorer les moyens de coopération sur l’approvisionnement et le négoce du pétrole brut, du gaz naturel et des produits dérivés du pétrole ainsi que sur le commerce des produits environnementaux », précise Sonatrach.

Ce Document permettra également aux deux compagnies de « discuter des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer les pratiques de gestion du carbone », ajoute encore le communiqué.