Sonatrach annonce la résiliation du contrat conclu avec Petroceltic sur le périmètre Isarène

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé jeudi dans un communiqué la résiliation du contrat conclu avec la société Petroceltic pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre Isarène, et ce, "dans le respect des clauses qui lui reconnaissent ce droit".

"Sonatrach a procédé en date du 12 avril 2021 à la résiliation du contrat pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre Isarène (blocs 228 et 229a), conclu le 26 septembre 2004 avec la société Petroceltic International PLC, sous l'égide de la loi n 86-14 du 19 Août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures", a précisé la même source.

La compagnie nationale a procédé à cette résiliation dans le respect du contrat et notamment des clauses qui lui reconnaissent ce droit, ajoute le communiqué, tout en soulignant que "Sonatrach a exercé ce droit après avoir vainement demandé à Petroceltic de se conformer à ses obligations contractuelles".

En vertu de la notification de résiliation, un délai est accordé à Petroceltic pour opérer le transfert des opérations pétrolières à Sonatrach, a fait savoir encore la compagnie nationale.

"Petroceltic dont le taux de participation était de l'ordre de 75% à la signature du contrat, a réduit sensiblement sa participation par deux cessions successives de ses droits et obligations formalisées par des avenants.

A la date de résiliation, ce taux était de 38,25%", a relevé en outre la même source.

Approuvé en 2012, le plan de développement de ce périmètre prévoit sa mise en service en 2017 avec un niveau de production de 10 millions m3 par jour de gaz, 17 milles barils par jour des GPL et 11,5 milles barils par jour de Condensat.

A cet effet, Sonatrach a assuré qu'elle compte poursuivre les efforts de développement de ce projet dans l'objectif d'une mise en production de ce gisement en novembre 2022.

