Azzedine Lagab sacré champion d’Algérie du contre-la-montre

Azzedine Lagab a survolé l’épreuve du contre-la-montre comptant pour le Championnat d’Algérie sur route, disputée ce samedi dans la commune de Chaabet El Leham (Ain Témouchent) avec 73 coureurs au départ.

Le sociétaire du GS Pétroliers a parcouru les 32 km de l’épreuve en 41’37’’39. Leader également de la Coupe d’Algérie, Lagab a pris le meilleur sur les deux coureurs du MC Alger, Hamza Mansouri (43’51’’63) et Nassim Saidi (44’02’’23).

Concernant la course chez les juniors, le titre de champion d’Algérie est revenu Brinis Mohamed Redwane de l'IRB El Kantara qui a bouclé les 19.3 km en 27’23’’41, devant, respectivement, Mimouni Oussama Abdellah du NR Dely Ibrahim (27’25’’62) et Ferkous Abdelkrim de l’AC Constantine (27’30’’56).

Il est important de préciser que Lagab, ainsi qu’un certain nombre de ses coéquipiers, disputent cette compétition sous la bannière de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). En effet, et à l’instar de la section handball, le GSP a décidé de faire l’impasse sur cette épreuve en raison de la crise financière aigüe dans laquelle se débat le club depuis plusieurs mois.

Après le contre-la-montre, place à présent à la course en ligne. Les cadets (40.3 km), juniors et sénior dames (80.6 km) disputeront l’épreuve ce dimanche, tandis que les juniors (120.9 km) et séniors messieurs (161.2 km) se donneront la réplique lundi.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia