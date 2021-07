Grand Prix Erciyes-Mimar Sinan : Azzedine Lagab prend la 8e place

Azzedine Lagab a terminé à la 8e place du Grand prix Erciyes - Mimar Sinan (Turquie), disputé samedi sur 146 km.

La victoire de ce GP est revenue à l'Américain Alex Hoehn (3h22.33). Pour sa part, Labag, récent vainqueur du championnat national sur route et du contre-la-montre a fini 8e avec seulement deux petites secondes de retard sur le vainqueur du jour (3h22.31).

Concernant les autres cyclistes algériens présents dans cette course, ils n’ont pas réussi à terminer dans le top 10. Le meilleur d’entre eux, à savoir, Abderrahmane Mansouri, a terminé à la 20e position avec 2mn 23sec de retard sur Hoehn.

Pour rappel, la sélection nationale élite, composée de Azzedine Lagab, Yacine Hamza, Nassim Saidi, Hamza Mansouri, Mohamed Amine Nehari et Abderaouf Bengay, se trouve en Turquie depuis vendredi dernier où elle aura à effectuer un stage de préparation de trois semaines en prévision des prochaines échéances internationales, dont les Jeux Olympiques de Tokyo et les Championnats du monde et les Championnats arabes.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia