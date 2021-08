Protection civile : extinction de 76 feux de forêt dans 15 wilayas durant les dernières 24 h

Les services de la protection civile sont parvenus à éteindre 76 feux de forêts dans 15 wilayas lors des dernières 24 heures, enregistrant cinq (05) autres feux de forêts déclarés vendredi à 11h00 dans la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué un communiqué de ces services.

"Les unités de la protection civile sont parvenues, lors des dernières 24 heures, à éteindre 76 feux de forêts dans 15 wilayas: Tizi Ouzou (40 incendies), El Tarf (11), Bejaïa (08), Jijel (04), Blida (04), (02) incendies dans chacune des wilayas de Ain Defla, Souk Ahras, Médéa et Skikda et un (01) incendie dans chacune des wilayas de Tébessa, Annaba, Boumerdes et Bordj Bou Arreridj", précise-t-on de même source.

Par ailleurs, cinq (05) autres feux de forêts ont été déclarés dans la wilaya de Tizi Ouzou à 11 h dans les Ouadhias à Tizi Ntlata, Akbil au lieu dit Aït Mahmoud, Béni Douala la forêt Ben Aïssi, Aïn Hammam au village Aït Yahia à Tagounits et à Larabaa Nath Irathene au village Aït Okacha.

En collaboration avec les services compétents et à travers la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires, les équipes de la protection civile œuvrent actuellement à éteindre 35 feux de forêts à travers 11 wilayas: Jijel (09 incendies), Bejaïa (07), El Tarf (06), Guelma (03), Souk Ahras (03), deux (02) incendies dans chacune des wilayas de Chlef et de Boumerdes et un (01) incendie dans chacune des wilayas de Annaba, Ain Defla et Mascara.

Actuellement, des agents assurent la garde pour éviter de nouveaux incendies.

Les citoyens doivent faire preuve de vigilance face à la persistance de la vague de chaleur et des vents forts.

La protection civile met à la disposition des citoyens les numéros verts 1021 et de secours 14 pour le signalement des incendies, conclut le communiqué.

APS