كورونا: تنصيب لجنة يقظة لمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك

اشرف وزير التجارة كمال رزيق ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أمس الثلاثاء على تنصيب لجنة اليقظة و متابعة تطور فيروس كورونا وانعكاساته على قطاع التجارة و المكلفة بالمتابعة الدقيقة لشروط تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك على مستوى كافة التراب الوطني.

و حسبما أفاد به بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء فقد كلفت هذه اللجنة ب"توقع و استباق الحالات التي قد تؤدي إلى اضطراب في تموين السوق مع اتخاذ كافة التدابير و وضع كل الميكانيزمات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنين".

و تعمل ذات اللجنة على " اقتراح التدابير الطارئة و الاستعجالية في الظروف الراهنة الرامية إلى استقرار السوق و استغلال و تحليل عناصر المعلومات الواردة في التقارير اليومية المرسلة من طرف المديريات الجهوية للتجارة حول الوضعية اليومية لتطور الأسواق في الولايات المعنية و التابعة لها و ذلك بإشراف من وزير التجارة الذي سيترأس اجتماع يومي لهذه اللجنة"، يضيف نفس المصدر.