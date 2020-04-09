العراق: رئيس الوزراء المكلف يعلن انسحابه من تشكيل الحكومة

قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي, هذا الخميس, اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة, حسبما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع).

ونقلت الوكالة عن الزرفي, قوله في كلمة توجه بها إلى الشعب: "أقدم اعتذاري أولا لكل من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع".

وأضاف "اعتذاري عن الاستمرار بالتكليف جاء للحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا", موجها الشكر للذين ساندوا ودعموا ترشيحه وتحملوا كل التهديدات التي حملتها "بيانات مشبوهة", حسب قوله.

وعلى إثر ذلك, كلف الرئيس العراقي برهم صالح, رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وكان الرئيس العراقي, قد كلف في 17 مارس الجاري, عدنان الزرفي (54 عاما) الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان, بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة, خلال المهلة الدستورية المحددة ب 30 يوما من تاريخ التكليف.

وأثار هذا التكليف, الذي تم دون مشاورة جميع الكتل السياسية, "أزمة سياسية" جديدة في العراق, حيث لاقى رفضا شديدا من عدد من الكتل والتيارات السياسية.

