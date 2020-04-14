حصيلة كورونا: 87 حالة إصابة جديدة و13حالة وفاة و691 حالة تماثلت للشفاء

سجلت 87 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال ال24 ساعة الاخيرة ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين الى 2070 حالة مؤكدة، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 326 حالة، حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أن الوفيات الجديدة موزعة عبر سبعة ولايات، ويتعلق الامر بالجزائر العاصمة (4 حالات) و البليدة (2 حالتين) بالإضافة الى حالتين (02) بالمسيلة وحالتين (02) بولاية تيبازة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة (01) بكل من ولايات برج بوعريرج ،غرداية وسكيكدة .

كما أعلن نفس المسؤول عن تسجيل 2070 حالة مؤكدة مخبريا موزعة عبر 47 ولاية حيث تمثل ولايتي البليدة والعاصمة 46 بالمائة من هذه الحالات وذكر ان 31 ولاية "لم تسجل بها أي حالة اليوم (الثلاثاء) وثمانية ولايات ما بين حالة واحدة و3 حالات.

وفيما يخص الحالات تحت العلاج بلغت 2890 حالة وتشمل 1246 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و1644 حالة "محتملة" حسب تحليلات الأشعة والسكانير .

من جهة اخرى ذكر الدكتور فورار أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 691 و تمتل ولايتي الجزائر والبليدة 52 بالمائة ، كما يوجد 199 حالة بالعناية المركزة أي ما يعادل 16 بالمائة من الأسرة المتوفرة.

وفي الاخير، ذكر الدكتور فورار بالتدابير الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، مشيرا الى ان "الاحترام الصارم لشروط النظافة الفردية والجماعية والحجر المنزلي من طرف كل المواطنين وفي كل الولايات يبقى أساسيا".