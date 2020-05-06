بريد الجزائر: سحب أكثر من 740 مليار دج خلال شهري مارس و ابريل الماضيين

﻿سجلت مؤسسة بريد الجزائر سحب مبلغ اجمالي يفوق 740 مليار دينار من مكاتب البريد والشبابيك الآلية و ذلك من خلال 170 مليون عملية منجزة خلال شهري مارس و ابريل الماضيين، حسب ما افاد به بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان انه أثناء الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى 30 أبريل 2020 تم أيبضا تسجيل حوالي 600 ألف عملية دفع إلكتروني، تم من خلالها تداول مبلغ مالي يفوق 2 مليار دينار.

و وفقا لإحصائيات مؤسسة بريد الجزائر الخاصة بشهري مارس و ابريل فقد بلغ عدد العمليات المنجزة, 175.875.122 عملية تم من خلالها سحب 743.280.166.766 دج.

و أوضح المصدر ذاته , ان عدد عمليات السحب المنجزة في مكاتب البريد خلال هذه الفترة بلغت 19.775.209 عملية تم من خلالها سحب مبلغ اجمالي بلغ 579.069.235.239 دج و فيما يخص عمليات السحب من الشبابيك الآلية (GAB) فقد بلغت 8.745.976 عملية منجزة تم من خلالها سحب 161.889.150.640 دج.

أما بالنسبة للدفع الالكتروني فقد بلغت العمليات المنجزة 595.000 عملية و كان المبلغ الموافق للمعاملات 2.321.780.887 دج.