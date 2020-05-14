رزيق: ارتداء التجار للكمامات الواقية "إجباري" بداية من الأحد القادم

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، هذا الخميس عن فرض ارتداء التجار للكمامات الواقية "إجباريا" بداية من الأحد القادم، لمواجهة تمدّد وباء كورونا "كوفيد 19" المستجدّ .

وفي زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، أبرز رزيق أنه "أعطى تعليمات إلى مدير التجارة لولاية وهران من أجل تخصيص يوم السبت لتحسيس التجار حول وجوب ارتداء الكمامات الواقية ابتداء من الأحد المقبل لكل التجار، أرباب عمل ومستخدمين"، مؤكّدًا أنّ "عقوبات بالغلق لمدة شهر ستسلط في حالة عدم الالتزام بهذا الإجراء"، وأكد: "يتعين على التاجر أن يختار بين ارتداء الكمامة الواقية أو الغلق".

وأشاد رزيق الذي زار مصنعًا للأفرشة المنزلية يقوم بخياطة كمامات واقية لتوزيعها مجانًا، بالمجهودات التي يقوم بها هذا المصنع في إطار التضامن، داعيًا المشرفين عليه الى الرفع من قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المحلي في هذا المجال وتسويق المنتوج بأسعار معقولة.

واعتبر الوزير أنّ "للتطوع حدود، وكمنتج يتوفر على المادة الأولية والخبرة، فإنّ الحكومة تشجعكم على التخصص لإنتاج المزيد من الكمامات الواقية أثناء هذه الأزمة الصحية، وحتى بعدها"، علمًا أنّ طاقة إنتاج المصنع المذكور تقدّر ما بين 100 و200 ألف كمامة واقية أسبوعيًا.