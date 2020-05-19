بريد الجزائر: توفير مكاتب بريد متنقلة في مناطق الظل

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن إنشاء مكاتب بريد متنقلة لتكون أقرب إلى زبائنها خلال هذه الفترة من الحجر الصحي التي فرضها خطر انتشار فيروس كورونا ببلادنا وبالعالم كله.

وأعلن شبل نبيل، مدير الدراسات بقسم النقدية و المعاملات البريدية المالية لمؤسسة بريد الجزائر، خلال نزوله ضيفا بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية ، تخصيص عدة مكاتب متنقلة بمناطق الظل لتمكين ساكنيها من الوصول إلى ما توفره لهم من خدمات و من جميع العمليات المالية والبريدية.

وأوضح أن مكاتب بريد متنقلة بالمعدات اللازمة ستغطي عدة ولايات، خاصة في المدن الكبيرة حيث تكون الحشود في مكاتب البريد عالية للحد من الاكتظاظ والتزاحم والسماح للمواطنين بسحب أموالهم.

كما أعلن أن تجديد بطاقة "الذهبية" يتم بشكل تلقائي ، مشيراً إلى أن تلك المتوفرة لشهر جوان متاحة بالفعل ، وأنه يمكن استلامها الآن.

