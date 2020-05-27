سطيف: افتتاح أول منتدى افتراضي دولي حول ريادة الأعمال

افتتحت مساء اليوم الثلاثاء بسطيف أشغال أول منتدى افتراضي دولي حول ريادة الأعمال سيدوم 7 أيام.

وفي كلمته التي ألقاها في مستهل هذه التظاهرة الاقتصادية، أكد وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، بأن هدف الدولة و استراتيجيتها هو توسيع إنشاء هذا النوع من المؤسسات الاقتصادية و مشاريع التكنولوجيا و تطوير الإبداع الابتكار و تشجيع الشباب على خلق هذه المؤسسات و الاستفادة منها.

وأوضح من جهته بالمناسبة، مسؤول هذه التظاهرة الاقتصادية و مدير المعهد الدولي للتجارة و التسيير الذي يوجد مقره بسطيف، علي منصوري، بأن هذا المنتدى ينظم بمبادرة لذات المعهد بالتعاون مع معهد "ديجيتال سكول" المحلي و برعاية وزارة المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة.

وتجري أشغال المنتدى الذي يتواصل إلى غاية 1 جوان المقبل تحت شعار "الابتكار و التكنولوجيا" و ذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد بمشاركة خبراء جزائريين مقيمين بالخارج و آخرين أجانب.

وأضاف منصوري أن هذا الحدث كان مبرمج تنظيمه بسطيف تحت عنوان "ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار في تآزر وثيق مع الاتجاهات الجديدة للحكومة"، لكن الأزمة الصحية العالمية حالت دون ذلك.

وسيناقش المتدخلون خلال هذه التظاهرة الاقتصادية 32 محاضرة تتطرق إلى عدة مواضيع على غرار "ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة والتكنولوجيا" و "ذكاء الأعمال" و "الجيل الخامس" و "الإدارة، الاستراتيجية ونموذج الأعمال" و "منصات تكنولوجيا المعلومات" و "الابتكار في ريادة الأعمال" و "تمويل الشركات الناشئة." كما سيسلط الضوء على الجسور والصلات بين مجالات التكنولوجيا الرقمية والأعمال والإدارة في التهجين الكلي كما هو الحال في جميع أنحاء العالم وبالتالي إعطاء أسس لخلق نظام لريادة الأعمال و الابتكار كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية سيستفيد منها أصحاب الشركات الناشئة في الجزائر، كما ستكون فرصة للاطلاع على جديد الأعمال وكيفية تطوير الاستثمار والابتكار، وفقا لمنصوري.