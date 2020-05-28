أسعار النفط تتراجع بسبب ارتفاع مخزونات الخام

سجلت أسعار النفط هذا الخميس تراجعا بعد أن أظهرت بيانات لقطاع الطاقة الأمريكي ارتفاعا في مخزونات الخام حسبما أوردته الوكالة البريطانية رويترز.

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت اثنين بالمائة أو 71 سنتا إلى 34.03 دولار للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 33.63 دولار للبرميل, حسب نفس المصدر.

و هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة بالمائة أو 98 سنتا مسجلة 31.83 دولار للبرميل كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة في وقت سابق خمسة بالمائة مسجلة مستوى منخفضا عند 31.14 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو أيار بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.