الفاف وبلماضي: لم يتم أي اتصال مع شميد وزيدان

نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم والناخب الوطني جمال بلماضي، هذا السبت، بصفة قطعية وجود أي اتصال مع متوسط وظهير نادي فرايبورغ الألماني جوناثان شميد، وحارس نادي راسينغ سنتاندار لوكا زيدان.

في بيان نشرته الفاف على موقعها الرسمي، صرّح بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم بشأن شميد (29 عامًا): "لربما تمّ الاتصال به من طرف أشخاص منتحلين اسمي، بالنسبة لي لم يسبق لي أن تحدثت مع هذا اللاعب لا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولن أغيّر طريقة عملي اليوم، فيما يخص معالجة ملف أي لاعب مهم للمنتخب الوطني، لذلك أنا أفند هذه الأخبار الرائجة".

وبشأن إشاعات مماثلة "ربطت نجل لوكا زيدان نجل المدرب الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني"، شدّد بطل إفريقيا: "أغتنم الفرصة من أجل أن أقول نفس الأمر بخصوص التواصل مع الحارس لوكا زيدان، رغم أني لم أشأ الرد في وقتها، ولن أردّ مستقبلا على هذا الكذب والافتراء، ما دامت المعلومة لم تأتي على لسان المعني بالأمر".

وجاء ردّ بلماضي والهيئة التي يرأسها خير الدين زطشي، ساعات بعد نشر موقع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، على لسان شميد تأكيده "تلقيه اتصالات للالتحاق بالخضر"، وهو ما نفاه بلماضي للموقع الرسمي للفاف، قائلاً: "فضّل الناخب الوطني قطع الشك باليقين، من أجل وضع حد لتضارب الأنباء".

وكان شميد صرّح لموقع "فرانس فوتبول": "تكلمت مع جمال بلماضي، يمكنني الحصول على الجنسية الجزائرية، حتى وإن كان الأمر معقدًا، لكن لما لا ألعب مع الجزائر يومًا ما".

وقال شميد الذي يمكنه اللعب كظهير أيمن ومتوسط ميدان: "صحيح أنني قضيت موسمًا جيدًا في فرايبورغ، لكن النادي مظلوم اعلاميًا، لذلك إذا كان هناك استدعاء من منتخب فرنسا ستكون مكافأة، لكني لا أفكر في ذلك كثيرًا".

وتابع: "يمكنني الحصول على جواز السفر الجزائري، لكنّ ذلك معقّد بعض الشيء، وإذا استلمت استدعاءً ذات يوم، لما لا اللعب مع الجزائر".

يُشار إلى أنّ أم اللاعب الحالي لفرايبورغ لها أصول جزائرية من جانب والدها.