رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، 14 عضوا عن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".

ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

- ليلى حمادي أرملة عسلاوي، وزيرة سابقة.

- عبد المجيد بن قداش، إطار سامي في الدولة.

- عمر بلحاج، محامي.

- عمار عبد الحميد ماحي – باهي، وزير العدل سابقا.

- البروفسور في الطب محمد بوزيان، مدير جامعة سابق.

- موسى شرشالي ـ المدعو مصطفى، عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين.

- عمر دادي عدون، محامي.

- بلقاسم عبد العالي، عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية.

- أحمد بناي، إطار سامي في الدولة.

- محمد حميدو، إطار سامي سابق.

- البروفسور محمد بلحاج، رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري.

- نورالدين تاج، إطار سابق في الدولة.

- ميلود حنافي، إطار سابق في الدولة.

- الحاج نور، إطار في قطاع العدالة.