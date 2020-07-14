أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بتقليص تخفيضات انتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط، هذا الثلاثاء، نتيجة مخاوف من أن قيودا جديدة على الأنشطة لوقف تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تهدد تعافي الطلب على النفط وسط توقعات باحتمال تقليص منظمة البلدان المصدرة للنفط و شركائها (أوبك+) تخفيضات الإنتاج بداية من شهر أوت القادم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 1.27 بالمائة إلى 39.59 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا ما يعادل 1.01 بالمائة إلى 42.29 دولار.

وفقد الخامان القياسيان أكثر من 2 بالمائة في التعاملات المبكرة في آسيا ولكن قلصا الخسائر فيما بعد.

و تتابع السوق التحرك التالي لمنظمة الأوبك وحلفائها، إذ تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة هذا الأربعاء للتوصية بالمستوى التالي من التخفيضات.

و بموجب الاتفاق الحالي، من المقرر أن تقلص المجموعة (أوبك+) تخفيضات الإنتاج القياسية الحالية التي تبلغ 9.7 مليون برميل إلى 7.7 مليون برميل اعتبارا من شهر أوت المقبل حتى شهر ديسمبر القادم.

من جهته، ذكر الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، هذا الاثنين، إن سوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضل الارتفاع التدريجي للطلب على الخام.