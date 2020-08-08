كوفيد-19: 538 إصابة جديدة و416 حالة شفاء و11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و11 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 416 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه هذا السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أفاد السيد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 33.693، من بينها 538 حالة جديدة، وهو ما يمثل 1.2 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية ، كما بلغ عدد الوفيات 1.293 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء24.083 شخص، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وفي ذات الصدد، أضاف السيد فورار بأن 34 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها و 14ولاية أحصت ما يفوق 10 حالات ، كما أفاد في سياق ذي صلة بأن 62 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.

وإزاء ذلك، دعا فورار المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية إلى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي".