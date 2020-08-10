إعادة فتح مسمكة الجزائر هذا الأربعاء

سيتم استئناف نشاط خروج السفن لرحلات الصيد بداية من ليلة الثلاثاء، مع إعادة فتح مسمكة الجزائر صبيحة هذا الأربعاء.

وأوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية لمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، أنّه سيتم بداية من ليلة الثلاثاء 11 أوت، سيجري استئناف النشاط وخروج السفن لرحلات الصيد، كما سيتم من جهة أخرى إعادة فتح مسمكة الجزائر ابتداء من صبيحة الأربعاء 12 أوت الجاري.

للتذكير، كان مجمع الخدمات المينائية العمومية وشركة تسيير موانئ الصيد البحري، وحدة الجزائر، أعلنا قبل 13 يومًا عن وقف نشاط مسمكة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وجاء في بيان مشترك للمجمع والشركة موجه لمستعملي ميناء الصيد البحري للجزائر، يوم الخميس 29 جويلية المنصرم: "تطبيقًا للقرارات المتخذة إثر الاجتماع المنعقد يوم 23 جويلية 2020 للجنة متابعة فيروس كوفيد-19 للصيد البحري بميناء الجزائر، تقرر وقف النشاط على مستوى مسمكة الجزائر وهذا ابتداء من 29 جويلية إلى غاية 11 أوت 2020 من أجل معاينة تطورات الوضع الوبائي ومدى فعالية الإجراءات الصحية المتخذة سابقا".

وأضاف البيان أنّ الاجتماع قرّر أيضًا فرض تقديم التزامات كتابية من طرف وكلاء البيع تضمن سلامة كل عمال المربع من الوباء، وهذا يوم إعادة النشاط داخل المسمكة كإجراء احترازي وقائي.

وتقرّر أيضًا، وفق البيان ذاته، تقديم ساعات فتح المسمكة إلى الساعة 04.00 سا صباحًا من أجل الفحص البيطري للموارد السمكية إلى غاية الانتهاء من عملية الفحص، وهذا حتى الساعة 05.00 صباحًا كأقصى حد، وإجبارية مراعاة واحترام القواعد الصحية لتفادي انتشار الوباء.