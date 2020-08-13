الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر هذا الخميس سلسلة غارات على عدد من المواقع والأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقصفت مدفعيته موقعاذ وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعاذ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل الفلسطينيين، دون وقوع إصابات.

كما قصفت طائرة حربية بصاروخين أرضاذ زراعية شرق بلدة /بيت حانون/ شمال القطاع وأحدثت حفرة عميقة في المكان، إضافة إلى قصف موقع بصاروخين شرق مدينة /رفح/ جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وتضرر في الممتلكات.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية ثلاث قذائف على موقع شرق مدينة /دير البلح/ وسط القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيه، وتضرر المنازل القريبة.

وفي إطار تشديد الحصار على غزة، قررت سلطات الاحتلال وقف إدخال المحروقات إلى غزة عبر معبر /كرم أبو سالم/ التجاري، حتى إشعار آخر.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها لليوم الثاني على التوالي ضد أهالي قطاع غزة، عبر استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي وإغلاق معبر /كرم أبو سالم/ ومنع إدخال مواد البناء المحروقات، وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة.