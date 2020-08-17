الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه على غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين عدة قذائف مدفعية على أطراف قطاع غزة استهدفت موقعين في بيت حانون شمال القطاع وخانيونس جنوب القطاع.

وحسب مصادر أمنية فلسطينية فإن القصف أدى لإحداث أضرار في المكانين دون وقوع إصابات.

وفجر أمس الاحد فتحت زوارق بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ميل ونصف الميل قبالة بحر غزة، وأجبرتهم على الخروج من البحر، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.

كما قصفت طائرات حربية للاحتلال بنحو 6 صواريخ أمس، موقعا غرب مدينة /خان يونس/ جنوب القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة، و قصفت طائرة حربية أخرى موقعا شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوقع أضرارا في المكان.

هذا وافادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا "ان قوات الاحتلال تواصل تشديد الخناق على اهالي قطاع غزة بإغلاق المعبر التجاري الوحيد ومنع ادخال البضائع ومواد البناء و المحروقات وتحذيرات من توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

المصدر: وكالات