إنهاء مهام المدير العام لشركة "سيال" وإطارات في الجزائرية للمياه

أنهى وزير الموارد المائية أرزقي براقي مهام عدد من الإطارات المسيرة بشركة المياه والتطهير للجزائر"سيال" المسؤولة عن الخدمة العمومية للماء وعلى رأسهم المدير العام للشركة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

واتخذ القرار، أمس الثلاثاء، بعد عملية تفتيش معمق وتقييم واسع من طرف المفتشية العامة بالوزارة لبحث أسباب التذبذبات المهمة في التزويد بالمياه التي سجلت خلال يومي عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت عملية التفتيش والتقييم المنجزة عن إعداد تقرير اظهر النتائج التي أثبتت سوء في التسيير ونقائص بليغة في الشركة.

وحسب البيان فقد ثبت أن :" النقائص والتذبذبات التي عانى منها سكان العاصمة وتيبازة راجعة بدرجة كبيرة لسوء التسيير، وبناءا على هذا قرر السيد براقي ارزقي انهاء مهام المدير العام لشركة "سيال" مع مجموعة من الإطارات المسيرة على رأس هياكل هامة.

وعلى صعيد آخر، تم إنهاء مهام مديري 26 وحدة ولائية للجزائرية للمياه ، بعد مسار تقييمي شرع فيه منذ فيفري الماضي.

وتم منذ شهر فيفري الماضي تحديد معايير النجاعة التي ابلغ بها المسيرون وأجرت اللجنة الوزارية اجتماعات وعمليات تقييمية أظهرت نقائص هامة في تسيير الخدمة العمومية للماء عبر 26 ولاية.

ويسعى الوزير لضخ كفاءات جديدة في المؤسسات قصد إعطاء نفس جديد للخدمة العمومية للمياه، بحيث ستعطى الأولوية لشباب الجامعي القادر على ضمان تسيير عال المستوى يتماشى مع متطلبات الإستراتيجية الجديدة للقطاع الممتدة إلى آفاق 2030 .

ولهذا الغرض قامت المديرية العامة للجزائرية للمياه ببث إعلان توظيف عبر الصحافة الوطنية.