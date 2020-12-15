إنهاء مهام المدير العام وإطارات أخرى للمؤسسة الاستشفائية العمومية للقبة

تم إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الاستشفائية العمومية بشير منتوري بالقبة وعدد من اطارات المؤسسة, حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وأكد نفس البيان أن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد "أمر بالقيام بعملية تفتيش من قبل إطارات الادارة المركزية افضت بجملة من اختلالات في التسيير والتنظيم لبعض المسؤولين على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية" .

وبعد التحقيق الميداني والبحث الاداري لذات المؤسسة -يضيف ذات المصدر-"تبين انه توجد طبيبة عامة تعمل بمصلحة الاستعجالات الطبية غائبة منذ ثمانية عشر شهرا ( 18 ) متواجدة في الخارج وتتقاضى أجرها كاملا مع العلاوات والمنح (المردودية والمناوبة والكوفيد-19)علاوة على الاستفادة من العطلة السنوية" .

و بناء على ما تم كشفه قرر الوزير "إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة ورئيس مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية والمدير الفرعي للمواد البشرية وعزل الطبيبة المعنية مع ارجاع مجموع المستحقات لصالح الخزينة العمومية", حسب ما جاء في البيان.

و اضاف المصدر ان التحقيق يبقى" مستمرا للوقوف على حيثيات وملابسات القضية لتحديد وكشف ضلوع أطراف أخرى".