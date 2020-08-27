الفاف تتجه الى إلغاء منافسة كأس الجزائر نسخة 2019-2020

تتجه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم نحو إلغاء منافسة كأس الجزائر لكرة القدم 2019-2020 بنسبة كبيرة ، والتي تم تعليقها منذ شهر مارس الفارط بسبب جائحة كورونا فيروس ، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصدر موثوق من الفاف.

وفي حديثه مع رؤساء الأندية المحترفة، لدراسة سويا السيناريوهات المختلفة لسيرورة موسم 2020-2021، أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، الحاضرين بأن المنافسة الشعبية هي في "حكم الإلغاء بنسبة 99في المائة "، حسب المصدر نفسه.

للإشارة أن المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لم يفصل في مصير منافسة كأس الجزائر 2019-2020، المُعلقة منذ شهر مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس، مشيرا أنه في انتظار رد من وزارة الشباب والرياضة.

وعلى غرار البطولة الوطنية تم تعليق كأس الجزائر منذ شهر مارس الماضي، خلال الدور ربع النهائي (ذهاب)، الذي جرى يومي 10 و 11 مارس.

ولا تزال ثمانية أندية تُنافس على جبهة كأس الجزائر: أهلي برج بوعريريج، وفاق سطيف، اتحاد بسكرة، وداد بوفاريك، اتحاد بلعباس، أمل بوسعادة، نادي بارادو وجمعية وهران.

ومع الإلغاء شبه المؤكد لكأس الجزائر ، سيذهب المقعد الثاني الذي سيسمح بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، -عادة ما يكون مخصصا للفائز بكأس الجزائر-، إلى فريق شبيبة القبائل، صاحب الصف الرابع في الترتيب النهائي لموسم 2019-2020.