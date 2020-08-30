الجزائرية للطرق السريعة : تضييق حركة المرور بين الجزئر والبليدة ابتداء من هذا الاحد

تعلم الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق السيار شرق غرب، عبر المحور الرابط بين الجزائر والبليدة بتعديل وتضييق حركة السير على مستوى مقطع " تسالة المرجة" إلى رواقين فقط بسب الأشغال ابتداء من اليوم الأحد.

وأوضح ذات البيان ان الشركة تنهي إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار عبر المقطع المذكور أن مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر ستباشر أشغال إنهاء تهيئة الجسر العلوي "تسالة المرجة" العابر فوق الطريق السيار بمقتضى قرار من والي ولاية الجزائر تحت رقم 6331 الذي يمنح رخصة الأشغال، ابتداء من يوم الأحد 30 أوت 2020 صباحا إلى غاية يوم الخميس 03 سبتمبر 2020.

وتندرج هذه الأشغال في إطار مشروع إنجاز الطريق الذي سيربط الطريق الوطني رقم 01 بتسالة المرجة (بئر توتة ) بالطريق الوطني رقم 67 بزرالدة بحسب توضيحات جاءت في بيان للشركة .

وعليه ستقوم شركة الانجاز بتضييق مسالك الطريق بمقطع الطريق السيار "تسالة المرجة" على طول 600 متر خلال فترة الأشغال دون منع المرور وتبقي فقط على رواقين مفتوحين لحركة السير.

وبحسب البيان سيتم برمجة حركة السير في الاتجاهين بالتداول، بحيث سيتم تضييق حركة السير في اتجاه (الجزائر نحو البليدة) يومي الأحد والاثنين في حين سيتم تضييق حركة السير في اتجاه (البليدة نحو الجزائر ) أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ووفق نفس المصدر ، فإنه سيعاد فتح الطريق كليا كل يوم بعد الانتهاء جزئيا من الأشغال ليعاود غلقه اليوم الموالي وفق المخطط المحدد إلى غاية انتهاء الأشغال.

وتطمئن الجزائرية للطرق السيارة مستعملي الطريق أنها ستجند دورياتها للدعم والمساعدة لضمان تنقل آمن لمستعملي الطريق، كما ستسهر الى جانب عناصر الدرك الوطني على وضع نظام خاص للسلامة والأمن المروري حيز الخدمة ، مدعوما بإشارات التنبيه المناسبة لمنطقة الأشغال.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية