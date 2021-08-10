البليدة: تواصل جهود اخماد حريق مهول ببوقرة والسيطرة عليه بنسبة 90%

لا تزال جهود مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة مدعومة من طرف مصالح الغابات متواصلة لاخماد حريق مهول شب امس الاثنين بمنطقتي تسلي بطريق العيساوية وتيزارين بلدية بوقرة شرق الولاية حيث تم السيطرة عليه الى غاية الان بنسبة 90 بالمائة، حسبما علم به هذا الثلاثاء من مديرية الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ان مصالح الحماية المدنية لدائرة بوقرة تدخلت امس من أجل إخماد بداية حريق غابة بمنطقتي تسلي بطريق العيساوية وتيزارين بلدية بوقرة و نظرا لسرعة انتشار الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة و الظروف الجوية ونوعية الغطاء النباتي القابل للاشتعال، تم تدعيم الوحدة بكل من وحدات مفتاح والأربعاء وبوعينان وحمام ملوان وصوحان والصومعة من أجل التصدي له في المنطقة الشمالية ومنع امتداد ألسنة اللهب نحو المناطق السكنية وملكيات المواطنين.

ونظرا لخطورة الحريق وانتشاره السريع تم تدخل الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات لولاية البليدة، وكذا الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات الخاص بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء الى جانب تسجيل مشاركة مصالح الأشغال العمومية بعين المكان.

ومكنت مختلف هذه الجهود المكثفة من السيطرة على الحريق بنسبة 90 بالمائة فيما ينتظر خلال الساعات القادمة من اليوم اخماده نهائيا، حسب تاكيدات المصدر.

واوضح انه بالموازاة مع هذه الحرائق التي يتم العمل على إخمادها بعدة جبهات، تم كذلك التدخل في حدود الساعة الـ11 من مساء امس بمنطقة الحوضين عقب امتداد حريق المدية الى المناطق المجاورة للولاية حيث تم في حدود الثانية والنصف صباحا من اخماده من طرف وحدة صوحان.

