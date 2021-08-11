البليدة: اتساع رقعة حريق عين الرمانة إلى مرتفعات تمزقيدة

اتسعت رقعة الحريق الذي شبّ زوال الثلاثاء بمنطقة عين الرمانة وبالضبط بسيدي عمور غرب ولاية البليدة الى أعالي مرتفعات تمزقيدة حيث تجري الجهود المشتركة إلى احتوائه واخماده.

أوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أنّ مختلف وحدات الإطفاء مدعومة بمصالح الغابات والجيش الوطني الشعبي تعكف حاليًا على اخماد السنة النيران الملتهبة بضاحية سيدي عمور، وذلك بعدما امتدت في حدود الساعة الثامنة مساءًا إلى منطقة تمزقيدة وبالضبط ما بين واد خميس وواد الحد بارتفاع 1600 متر.

وأشار البيان إلى أنّ الظروف المناخية المتمثلة أساسًا في ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، والرياح الساخنة تصعّب من مهمة أعوان الإطفاء، في وقت تتواصل عملية اخماد حريق تسلي ببلدية بوقرة، حيث هناك عدة مواقد مشتعلة تمامًا مثل حريق جبابرة أين تستمرّ الجهود رفقة أعوان ولاية البويرة لاحتوائه وذلك نظرًا للمسالك الجبلية الوعرة.

إلى ذلك، جرت السيطرة نهائيًا على الحريق الذي شبّ اليوم بمنطقة تاشت في أعالي بلدية صوحان شرق ولاية البليدة.