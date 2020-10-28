شبيبة القبائل تختتم تربص زرالدة بفوز على فريق الناحية العسكرية الأولى

أنهى فريق شبيبة القبائل هذا الأربعاء، تربصه التحضيري الذي أقامه بفندق "أزاد" بزرالدة، بإجراء مواجهة ودية أمام فريق الناحية العسكرية الأولى الذي إنتهى بفوز "الكناري" بنتيجة 2-1 في إطار إستعدادته للموسم الكروي الجديد.

وكشف النادي القبائلي على موقعه الرسمي أن الطاقم الفني بقيادة التونسي يامن الزلفاني، منح ثلاثة أيام راحة للاعبين على أن تكون العودة إلى التدريبات يوم السبت القادم بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

ويعتبر هذا التربص الرابع من نوعه الذي أجرته التشكيلة القبائلية منذ بداية التحضيرات بعد تربصين في مدينة أقبو ببجاية وتربص أقيم بمستغانم أيضا، وركز المدرب الزلفاني خلال عمله على الجانب الفني والبدني، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاءات الودية السابقة.

يذكر أن شبيبة القبائل أجرت ستة مواجهات ودية منذ إنطلاق تحضيراتها تحسبا للموسم الكروي الجديد، حيث تغلبت على جمعية الأمن الوطني بنتيجة 2-0 وإنهزمت أمام نجم مقرة بنتيجة 0-1 وتعادلت مع أولمبي المدية 3-3، وتفوقت على اتحاد بسكرة بنتيجة 1-0 وسقطت على وقع نتيجة 2-1 أمام نادي بارادو، وفي ختام تربص زرالدة حققت شبيبة القبائل فوزا صعبا أمام فريق الناحية العسكرية الأولى بثنائية مقابل هدف واحد بالبليدة، وحمل فوز الشبيبة توقيع كل من بن سايح عن طريق ضربة جزاء وحمرون.

جدير بالذكر ان شبيبة القبائل كان أول ناد جزائري يعود إلى جو التدريبات منذ منتصف مارس الماضي، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.