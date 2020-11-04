حصيلة أسبوعية : الجيش الوطني الشعبي يحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 935 شخصا

تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 935 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت والجزائر وتيبازة وبومرداس والشلف ومستغانم والطارف وعنابة، فيما تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان والوادي وتبسة وغيليزان".

وأوضحت الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر الجاري عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس "مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم" للقوات المسلحة على مستوى التراب الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب ، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بأم البواقي فيما تم كشف وتدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بقالمة".

وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الجمارك (08) تجار مخدرات وضبطت كميات من الكيف المعالج تقدر ب 755.57 كيلوغرام خلال عمليات متفرقة".

وفي التفاصيل أوقف حرس السواحل بالغزوات تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (485) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 142كيلوغرام من نفس المادة ببشار، في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود بتلمسان ومستغانم تاجري (02) مخدرات وحجزوا 66.15 كيلوغرام من نفس المادة ، كما ضبط حراس السواحل بعين تموشنت ووهران (62.42) كيلوغراما من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، "تم توقيف (04) تجار مخدرات وحجز (300201) قرص مهلوس و(04) مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من ورقلة وميلة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 65 شخصا وحجزت 10مركبات و15 مولدا كهربائيا و9 مطارق ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن و368 كيس من خليط خام الذهب والحجارة وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 2.137 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني 11 شخصا وحجزت 5 بنادق صيد و3196 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و58223 وحدة من الألعاب النارية و4246 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من بكل من سطيف وبسكرة و ورقلة وباتنة والأغواط والمدية والوادي وأم البواقي وجانت وتيارت".

كما تم -حسب ذات المصدر- "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (9088) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس".