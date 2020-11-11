سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن

تم خلال اجتماع تنسيقي ترأسه وزير السكن كمال ناصري بالجزائر دراسة إعادة بعث المشاريع المتوقفة و الموكلة مهمة إنجازها لدواوين الترقية و التسيير العقاري في اقرب وقت ممكن حسبما افاد به بيان لوزارة السكن.

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ترأس يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020بمقر وزارة السكن وزير السكن و العمران و المدينة كمال ناصري اجتماعا تنسيقيا تضمن عدة نقاط أهمها إعادة بعث المشاريع المتوقفة عبر كافة ولايات الوطن و الموكلة مهمة إنجازها الى دواوين الترقية و التسيير العقاري و هذا في اقرب وقت ممكن".

و حضر الاجتماع التنسيقي كل من الأمين العام لوزارة السكن و العمران و المدينة السيدة رئيسة الديوان و المدير العام للسكن و المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز الى جانب رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري، يضيف نفس المصدر.