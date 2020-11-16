لجنة متابعة ورصد فيروس كوفيد19: لا يستبعد فرض اجراءات جديدة مشددة

16/11/2020 - 21:06

لم يستبعد عضو  لجنة رصد ومتابعة فيروس كوفيد-19 عبدالكريم طواهرية أن تلجأ الحكومة الى اجراءات جديدة مشددة، متأسفا على ما وصفه بعدم الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وقال طواهرية في تصريح  للقناة الاولى للاذاعة الجزائرية بأن الاجراءات التي اقرتها الحكومة بخصوص الحجر الصحي الجديد لمدة 15  يوما، مبنية على التحقيقات الوبائية في ظل تزايد اعداد المصابين في الاونة الأخيرة، مضيفا ان هذه الاجراءات تهدف الى خفض عدد الاصابات .

ولم يستبعد عضو لجنة رصد كوفيد ان تشدد الاجراءات في  الايام القادمة وان تشمل مناطق جديدة حسب التحقيقات الوبائية التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة متأسفا في هذا السياق عن غياب الالتزام بالاجراءات الوقائية.

 

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية

 

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الجزائر, صحة

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