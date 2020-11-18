20 وفاة و 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 627 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 629 70 منها 1038 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 2,4 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 46.326 حالة.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2203 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 43 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 12 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و14 ولايات لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 22 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.